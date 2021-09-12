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Beşiktaş, Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına başladı

12.09.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nca 15 Eylül Çarşamba günü Almanya ekibi Borussia Dortmund'la yapacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı belirtildi.

Süper Lig'de dün oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyen isimlerin salonda yenileme çalışması yaptığı aktarıldı. Diğer futbolcuların ise koşunun ardından dar alanda pas çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdiği bildirildi. Antrenmanın yarı alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Sergen Yalçın Borussia Dortmund

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