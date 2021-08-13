Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2021-2022 sezonu açılış maçında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, sezona 3 puanla başlamanın önemini vurguladı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yalçın, oyundan ziyade skor almanın önemli olduğu bir maça çıktıklarını söyledi.

Henüz hazırlık aşamasında olduklarını dile getiren Yalçın, "İlk 3 maç ve milli maç arasını hazırlık aşamasının devamı gibi görüyoruz. Sonradan katılan, geç katılan, sakatlıktan çıkan oyuncularımız var. Çok da hazır olduğumuz söylenemez. Takıma katılacak oyuncular var. Onların da geliş ve hazırlık süreci olacak. Karmaşık bir ortam var ama bir süre sonunda bunu toparlayacağız diye düşünüyorum. Bugünkü oyundan ve skordan memnunum. Sezonun ilk maçıydı ve zordu. Taraftarlarla buluşmak bizim için çok güzeldi. İyi bir başlangıç oldu, inşallah devamı da iyi olur." diye konuştu.

Geçen sezondan kalma bir oyun anlayışına sahip olduklarını ve onu devam ettirmeye çalıştıklarını vurgulayan Yalçın, "Oyuncular değişse de anlayışımızın değişmesini istemiyoruz. Fiziki açıdan şu an çok hazır durumda değiliz. 1 ay sonunda hazır olacağız diye düşünüyorum. Aynı takımla oynuyoruz. Kenan (Karaman) ve Salih (Uçan) geçen seneden farklı olarak kadrodaydı. Kadroya Türk oyuncular kattık. Onların da katkı yapacağını düşünüyorum. Alternatifli, geniş bir kadro olması bizim için daha iyi. Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıları hepiniz biliyorsunuz. 50'nin üzerinde maç oynayacağız minimum, onun için geniş bir kadro kurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Batshuayi haftaya burada olur"

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Michy Batshuayi'nin haftaya burada olmasını beklediklerini açıkladı.

Kulübü ekonomik yönden sıkıntıya sokmadan transfer çalışmalarını en doğru şekilde devam ettirdiklerini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Evet geç kaldık ama bu bizim isteğimiz doğrultusunda olan bir durum değil. Avrupa'dan iyi oyuncu almak, santrfor seçimi yapmak çok zor. Son olarak Batshuayi ile ilgileniyoruz. Oyuncu gündemimizde. Bir aksilik olmazsa, Batshuayi haftaya burada olur diye düşünüyorum. Kadroya 1-2 oyuncu daha katmaya çalışıyoruz. Stoper ve merkez orta sahaya şartlar uygun olursa takviye yapacağız. Yabancı oyuncu almak hiç kolay değil. Ekonomiye uygun oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Avrupa'da liglerin oyuncuları Türkiye'deki rakamları alamazlar. O yüzden bizi tercih etme ihtimalleri var. Umarım 2-3 oyuncu daha alıp, transferi kapatırız."

Yeni transferleri Alex Teixeira'nın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu ve her sisteme uyum sağlayabileceğini de aktaran Yalçın, Brezilyalı futbolcunun fizik ve kilo olarak bir sorunu bulunmadığını, haftaya kadroya almayı düşündüklerini dile getirdi.

Çok fazla hazırlık maçı oynayamadıklarını ve milli arada bir hazırlık maçı yapmayı planladıklarını da dile getiren deneyimli çalıştırıcı, transferi gündemde olan kaleci Mert Günok'a ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Mert çok önemli kaleci. Bizim de beğendiğimiz bir oyuncu. Türk olması çok önemli. Türk olmasa açıkçası almazdık. Bizim için kim oynamış önemli değil, biz herkesi oynatıyoruz. Ersin de oynar Mert de oynar. Kimin oynadığının çok fazla önemi yok. Benim için önemli olan oynayan oyuncunun sahada ne yaptığı. Zaman zaman kötü oyunlar ortaya çıkabilir, kaybedebiliriz. Maç kaybettik diye o maça takılı kalamayız. Geçen sezon şampiyon olduk ama 8 maç kaybettik. Bunun bir oyun olduğunu unutmayalım."

Salih Uçan'ın zaman içerisinde tempolu oyun anlayışlarına uyum sağlayacağını vurgulayan Yalçın, taraftarların kendisine yönelik sevgi gösterisiyle ilgili olarak ise "Taraftarımız beni içerden çağırdı, çıktım. Ne zaman çağırırlarsa her yerden çıkarız. Benim onlarla diyaloğum çok farklı. İlk geldiğimde büyük destek verdiler. Gelmemde büyük rol oynadılar. Taraftarımız her zaman baş tacımız." diyerek sözlerini tamamladı.

