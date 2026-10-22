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Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile zorlu bir maça çıkıyor. Her iki takım da farklı liglerden gelen farklı formlarla karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş
Perşembe 22:00
22.10.2026
Crystal Palace
Stadyum: Tüpraş Stadyumu Yayın: TRT 1, tabii Spor

Beşiktaş ile Crystal Palace, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Tüpraş Stadyumu sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu karşılaşma, iki takım için de önemli bir mücadele olacak. Beşiktaş, evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyecek.

Lig Durumu

Beşiktaş

5. Trendyol Süper Lig
O
8
G
5
B
0
M
3
P
15
16
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+6
Averaj

Crystal Palace

14. İngiltere Premier Ligi
O
7
G
2
B
1
M
4
P
7
9
Attığı Gol
17
Yediği Gol
-8
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Beşiktaş 16 / 10
Crystal Palace 9 / 17

İç Saha / Deplasman Performansı

Beşiktaş İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
4 / 0 / 0
Gol
12 – 3
Crystal Palace Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 1 / 2
Gol
3 – 9

Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 4 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 15 puanla 5. sırada.

Crystal Palace (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 3 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 7 puanla 14. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Beşiktaş M G M G G

tüm kulvarlar

  • 19.10.2026 Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M
  • 15.10.2026 TSG Hoffenheim 2-3 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.10.2026 Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G
  • 20.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M
  • 17.09.2026 Beşiktaş 4-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi G
Crystal Palace M G B M G

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Brighton & Hove Albion 5-0 Crystal Palace İngiltere Premier Ligi M
  • 15.10.2026 Olympique Lyon 3-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi M
  • 11.10.2026 Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest İngiltere Premier Ligi G
  • 03.10.2026 Crystal Palace 0-2 Bristol City Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Leeds United 0-0 Crystal Palace İngiltere Premier Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda. Ancak Crystal Palace, ligde son dönemlerde zorlanarak 7 puanla 14. sırada yer alıyor. İki takımın gol yollarındaki farklılıklar, Beşiktaş'ı hücumda daha etkili kılıyor.

Eksik Oyuncular

Beşiktaş

4 eksik
Mustafa Hekimoğlu Yok Statü Gereği
Milot Rashica Yok Statü Gereği
Orkun Kökçü Sakat Topuğundan Sakat
Can Keleş Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Crystal Palace

9 eksik
Chadi Riad Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Jefferson Lerma Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ben Chilwell Şüpheli
Takehiro Tomiyasu Sakat Baldırından Sakat
Dean Henderson Sakat Ayağından Sakat
Cheick Doucoure Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Evann Guessand Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Zavier Gozo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Quinten Timber Sakat Antrenman Eksikliği

Beşiktaş kadrosunda Mustafa Hekimoğlu (Yok - Statü Gereği), Milot Rashica (Yok - Statü Gereği), Orkun Kökçü (Sakat - Topuğundan Sakat) ve Can Keleş (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Crystal Palace kadrosunda Chadi Riad (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Jefferson Lerma (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ben Chilwell (Şüpheli), Takehiro Tomiyasu (Sakat - Baldırından Sakat), Dean Henderson (Sakat - Ayağından Sakat), Cheick Doucoure (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Evann Guessand (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Zavier Gozo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Quinten Timber (Sakat - Antrenman Eksikliği) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Dusan Vlahovic Dusan Vlahovic Beşiktaş 6 Gol 0 Asist
Orkun Kökçü Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist
İlhan Fakılı İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist
Vaclav Cerny Vaclav Cerny Beşiktaş 2 Gol 1 Asist
Daichi Kamada Daichi Kamada Crystal Palace 1 Gol 3 Asist
Tyrick Mitchell Tyrick Mitchell Crystal Palace 2 Gol 0 Asist
Quinten Timber Quinten Timber Crystal Palace 0 Gol 1 Asist
Jefferson Lerma Jefferson Lerma Crystal Palace 1 Gol 0 Asist

Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü. Crystal Palace kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Tyrick Mitchell, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Daichi Kamada.

Sıkça Sorulan Sorular
Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman?

22 Ekim 2026

Beşiktaş - Crystal Palace maçı saat kaçta?

22:00

Beşiktaş - Crystal Palace maçı hangi kanalda?

TRT 1, tabii Spor

Beşiktaş - Crystal Palace maçında hangi oyuncular eksik?

Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Chadi Riad, Jefferson Lerma, Ben Chilwell, Takehiro Tomiyasu, Dean Henderson

Beşiktaş ve Crystal Palace'nın ligde kaç puanı var?

Beşiktaş 15 puanda, Crystal Palace ise 7 puanda.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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