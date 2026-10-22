Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Perşembe 22:00 Crystal Palace

Beşiktaş ile Crystal Palace, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Tüpraş Stadyumu sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu karşılaşma, iki takım için de önemli bir mücadele olacak. Beşiktaş, evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyecek.

Lig Durumu Beşiktaş 5. Trendyol Süper Lig O 8 G 5 B 0 M 3 P 15 16 Attığı Gol 10 Yediği Gol +6 Averaj Crystal Palace 14. İngiltere Premier Ligi O 7 G 2 B 1 M 4 P 7 9 Attığı Gol 17 Yediği Gol -8 Averaj Gol Durumu (Toplam) Beşiktaş 16 / 10 Crystal Palace 9 / 17 İç Saha / Deplasman Performansı B Beşiktaş İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 4 / 0 / 0 Gol 12 – 3 CP Crystal Palace Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 1 / 2 Gol 3 – 9

Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 4 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 15 puanla 5. sırada.

Crystal Palace (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 3 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 7 puanla 14. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Beşiktaş M G M G G tüm kulvarlar Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M

TSG Hoffenheim 2-3 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi G

Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M

Beşiktaş 4-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi G Crystal Palace M G B M G tüm kulvarlar Brighton & Hove Albion 5-0 Crystal Palace İngiltere Premier Ligi M

Olympique Lyon 3-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi M

Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest İngiltere Premier Ligi G

Crystal Palace 0-2 Bristol City Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Leeds United 0-0 Crystal Palace İngiltere Premier Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda. Ancak Crystal Palace, ligde son dönemlerde zorlanarak 7 puanla 14. sırada yer alıyor. İki takımın gol yollarındaki farklılıklar, Beşiktaş'ı hücumda daha etkili kılıyor.

Eksik Oyuncular Beşiktaş 4 eksik Mustafa Hekimoğlu Milot Rashica Orkun Kökçü Can Keleş Crystal Palace 9 eksik Chadi Riad Jefferson Lerma Ben Chilwell Takehiro Tomiyasu Dean Henderson Cheick Doucoure Evann Guessand Zavier Gozo Quinten Timber

Beşiktaş kadrosunda Mustafa Hekimoğlu (Yok - Statü Gereği), Milot Rashica (Yok - Statü Gereği), Orkun Kökçü (Sakat - Topuğundan Sakat) ve Can Keleş (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Crystal Palace kadrosunda Chadi Riad (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Jefferson Lerma (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ben Chilwell (Şüpheli), Takehiro Tomiyasu (Sakat - Baldırından Sakat), Dean Henderson (Sakat - Ayağından Sakat), Cheick Doucoure (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Evann Guessand (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Zavier Gozo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Quinten Timber (Sakat - Antrenman Eksikliği) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Dusan Vlahovic Beşiktaş 6 Gol 0 Asist Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist Vaclav Cerny Beşiktaş 2 Gol 1 Asist Daichi Kamada Crystal Palace 1 Gol 3 Asist Tyrick Mitchell Crystal Palace 2 Gol 0 Asist Quinten Timber Crystal Palace 0 Gol 1 Asist Jefferson Lerma Crystal Palace 1 Gol 0 Asist

Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü. Crystal Palace kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Tyrick Mitchell, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Daichi Kamada.

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