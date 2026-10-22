Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Beşiktaş ile Crystal Palace, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Tüpraş Stadyumu sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Bu karşılaşma, iki takım için de önemli bir mücadele olacak. Beşiktaş, evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyecek.
Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 4 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 15 puanla 5. sırada.
Crystal Palace (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 3 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 7 puanla 14. sırada.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda. Ancak Crystal Palace, ligde son dönemlerde zorlanarak 7 puanla 14. sırada yer alıyor. İki takımın gol yollarındaki farklılıklar, Beşiktaş'ı hücumda daha etkili kılıyor.
Beşiktaş kadrosunda Mustafa Hekimoğlu (Yok - Statü Gereği), Milot Rashica (Yok - Statü Gereği), Orkun Kökçü (Sakat - Topuğundan Sakat) ve Can Keleş (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Crystal Palace kadrosunda Chadi Riad (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Jefferson Lerma (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ben Chilwell (Şüpheli), Takehiro Tomiyasu (Sakat - Baldırından Sakat), Dean Henderson (Sakat - Ayağından Sakat), Cheick Doucoure (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Evann Guessand (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Zavier Gozo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Quinten Timber (Sakat - Antrenman Eksikliği) yer almıyor.
Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü. Crystal Palace kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Tyrick Mitchell, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Daichi Kamada.
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