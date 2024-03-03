Beşiktaş derbisi öncesi kriz çıktı! Galatasaray'da Okan Buruk ile tartışma yaşayan Sergio Oliviera kadro dışı bırakıldı...

Trendyol Süper Lig'de adeta şampiyonluğun en kritik maçlarından birine çıkacak Galatasaray'da kriz yaşandı. Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk ile Sergio Oliviera arasında tartışma çıktı. Bir süredir maaşlarını da alamadıkları iddia edilen oyuncular hakkında çıkan dedikodular sonrası Sergio Oliviera krizi patlak verdi.

SOYUNMA ODASINDA SORUN İDDİASI

Fatih Karagümrük maçının ardından soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk ile sorun da yaşadığı iddia edilen Oliviera hakkında karar verildi.

AKŞAM MAÇTA OLMAYACAK

Beşiktaş deplasmanına saatler kala iddiaya göre Sergio Oliviera kadro dışı bırakıldı. Kararın gerekçesi olarak ise Oliviera'nın performansı ve soyunma odasındaki umursamaz tavırlarıyla birlikte Buruk ile yaşadığı sorun öne sürülüyor.

MAAŞLARINI ALAMADIKLARI İDDİASI

Galatasaraylı oyuncuların bir süredir maaşlarını alamadıkları ve bu sebeple moralsiz oldukları ileri sürülmüştü.

ICARDI İLE ZAHA ANLAŞAMIYOR

Takımın iki yıldızı Icardi ve Zaha'nın bir türlü yıldızının barışmaması takıma da yansıdı. Özellikle antrenmanlarda gergin bir ortamın olduğu belirtilirken, Okan Buruk'un disiplini sağlamak için Sergio Oliviera krizini bu şekilde yönettiği aktarıldı.





