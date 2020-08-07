YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Beşiktaş Emre’yi istedi

Beşiktaş Emre’yi istedi

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.08.2020 09:00 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor takımının genç yeteneği Emre Demir için Beşiktaş’tan teklif var.Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile “Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcu” unvanına kavuşan Emre Demir’e Beşiktaş talip oldu.Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan İstanbul ekibi, Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç ve milli futbolcu için para+futbolcu önerisinde bulundu.Hes Kablo Kayserispor, Emre Demir ile ilgili henüz kararını vermedi.

Beşiktaş Emre’yi istedi

Hes Kablo Kayserispor takımının genç yeteneği Emre Demir için Beşiktaş’tan teklif var.
Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile “Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcu” unvanına kavuşan Emre Demir’e Beşiktaş talip oldu.
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan İstanbul ekibi, Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç ve milli futbolcu için para+futbolcu önerisinde bulundu.
Hes Kablo Kayserispor, Emre Demir ile ilgili henüz kararını vermedi.

Beşiktaş Emre’yi istedi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bursa’da üst düzey korona denetimi

Bursa’da üst düzey korona denetimi

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:38
Öğle
12:49
İkindi
16:38
Akşam
19:50
Yatsı
21:19

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Dilek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İYİ Parti’de ikinci Olağan Genel Kurul Heyecanı

İYİ Parti’de ikinci Olağan Genel Kurul Heyecanı

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.