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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın Bolu kampı sürüyor

BOLU HABERLERİ  | 14.08.2020 19:35 | Son Güncelleme

Başantrenör Burak Bıyıktay: "Uzun vadede milli takımın omurgasını oluşturacak oyunculardan bir takım oluşturduk"

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Burak Bıyıktay, "Uzun vadede milli takımın omurgasını oluşturacak oyunculardan bir takım oluşturduk." dedi.

Bolu Dağı kesimindeki bir otelde kampta bulunan siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Günde çift idman gerçekleştiren Beşiktaş'ta başantrenör Burak Bıyıktay, akşam antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, genç bir takım kurduklarını söyledi.

Kampın iyi gittiğini belirten Bıyıktay, "Uzun vadede milli takımın omurgasını oluşturacak oyunculardan bir takım oluşturduk. Bu, bizim için bir arada kaynaşma kampı. Dolayısıyla burada yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Hem oyuncular birbirini tanıyor hem de biz oyuncuları tanıyoruz." diye konuştu.

Bıyıktay, hem bu sezonki hem de uzun vadeli planları hakkında bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Bizim bu takımda öncelikli hedefimiz, oyuncuları daha yukarı çıkarmak. Bu esnada da takımı maç kazanır bir hale getirmek. Ama asıl hedefimiz, çok daha uzun vadede bu oyuncuları hem Beşiktaş'a hem milli takıma hazırlayıp 2-3 sene içinde de eğer bu kadroyu elimizde tutabilirsek şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturmak. Şartların uzun vadede olayı nereye getireceğini bilmiyoruz. Çünkü 20-21 yaş ortalamasına sahip çok genç ve potansiyelli bir takımız. Açıkçası zamana ve desteğe ihtiyacımız var."

- "Yeni transfer yapmayacağız"

Kampa gelmeden önce takımı kurduklarını, artık transfer düşünmediklerini de vurgulayan Bıyıktay, "Bizim bütün kadromuz burada. Yeni transfer yapmayacağız. Bol bol hazırlık maçı da yapacağız. Ligden önce 9 hazırlık maçı aldık. Bu şekilde lige hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Bıyıktay, Türk basketbolu için model bir takım oluşturma adına genç bir takım kurduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hem basketbol için hem de Türk sporu için bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü kulüplerin ekonomik şartları malum. Astronomik paralarla transfer yapmak kulüplerin bütün ekonomik yapısını altüst etti. Dolayısıyla artık biraz da bazı kulüplerin yetiştirici olması lazım. Biz bunu hem basketbol hem de kulübümüz açısından rol model şube olarak yapıyoruz. İnşallah biz burada kafamıza koyduğumuz hedefleri yapabilirsek gerçekten herkes için bir rol model olur. Çünkü artık bizim yetiştiren bir ülke olmamız gerekiyor. Sadece para harcayarak aldığımız oyuncuların bize faydası olmuyor."

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