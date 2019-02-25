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Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin gözü Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde... Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenip 4'te 4 yapmak istiyor. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de ise hedef mutlak 3 puan... İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika gelişmeleri

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 23. haftanın son maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Beşiktaş galibiyet serisini 4 maça çıkarmak isterken, Fenerbahçe ise alt sıralardan kurtulmak için mutlak galibiyet amacında...

Süper Lig'de 23. haftanın son maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Beşiktaş galibiyet serisini 4 maça çıkarmak isterken, Fenerbahçe ise alt sıralardan kurtulmak için mutlak galibiyet amacında...

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

FENERBAHÇE SON 5 DERBİDE KAYIP | Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Son derbi galibiyeti 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşı alındı.

FENERBAHÇE SON 5 DERBİDE KAYIP | Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Son derbi galibiyeti 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşı alındı.

BEŞİKTAŞ EVİNE GÜVENİYOR | Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı 10 karşılaşmada 20 puan topladı. Bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 11 gol gördü.

BEŞİKTAŞ EVİNE GÜVENİYOR | Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı 10 karşılaşmada 20 puan topladı. Bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 11 gol gördü.

LJAJIC CEZALI | Evkur Yeni Malatyaspor maçında Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden Adem Ljajic, gol sevinci sonrasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek derbide oynama şansını kaybetmişti.

LJAJIC CEZALI | Evkur Yeni Malatyaspor maçında Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden Adem Ljajic, gol sevinci sonrasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek derbide oynama şansını kaybetmişti.

OĞUZHAN'IN DURUMU BELİRSİZ | Gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup'un derbideki durumu henüz netlik kazanmadı. Oğuzhan'la ilgili karar maçtan önce verilecek.

OĞUZHAN'IN DURUMU BELİRSİZ | Gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup'un derbideki durumu henüz netlik kazanmadı. Oğuzhan'la ilgili karar maçtan önce verilecek.

KARTAL'DA 3 FUTBOLCU SINIRDA | Beşiktaş'ta Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel derbide kart görmeleri halinde 24. haftadaki Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

KARTAL'DA 3 FUTBOLCU SINIRDA | Beşiktaş'ta Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel derbide kart görmeleri halinde 24. haftadaki Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

TOLGAY ESKİ TAKIMINA KARŞI | Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek.

TOLGAY ESKİ TAKIMINA KARŞI | Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek.

SOLDADO'NUN CEZASI BİTTİ | Fenerbahçe'de cezası sona eren Soldado ise derbide sahada olacak. 3 maç sonra formasına kavuşacak Soldado, teknik direktör Ersun Yanal'ın en önemli gol umudu olacak.

SOLDADO'NUN CEZASI BİTTİ | Fenerbahçe'de cezası sona eren Soldado ise derbide sahada olacak. 3 maç sonra formasına kavuşacak Soldado, teknik direktör Ersun Yanal'ın en önemli gol umudu olacak.

Fenerbahçe'de Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Ayew, Eljif Elmas, Soldado ve Neustaedter, ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Ayew, Eljif Elmas, Soldado ve Neustaedter, ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

TARİHTE FENERBAHÇE ÖNDE | Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 125 kez karşılaştı. Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. 40 maç ise berabere bitti.

TARİHTE FENERBAHÇE ÖNDE | Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 125 kez karşılaştı. Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. 40 maç ise berabere bitti.

SON MAÇ BERABERE BİTTİ | Beşiktaş ile Fenerbahçe, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan maç Babel ve Ayew'in golleriyle 1-1 bitmişti.

SON MAÇ BERABERE BİTTİ | Beşiktaş ile Fenerbahçe, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan maç Babel ve Ayew'in golleriyle 1-1 bitmişti.

SON 16 MAÇTA 19 KIRMIZI ÇIKTI | Son 16 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu. Beşiktaşlı oyuncular 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler ise 7 defa aynı durumla karşılaştı.

SON 16 MAÇTA 19 KIRMIZI ÇIKTI | Son 16 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu. Beşiktaşlı oyuncular 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler ise 7 defa aynı durumla karşılaştı.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Loris Karius

İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Loris Karius

Gökhan Gönül

Gökhan Gönül

Domagoj Vida

Domagoj Vida

Isimat-Mirin

Isimat-Mirin

Caner Erkin

Caner Erkin

Gary Medel

Gary Medel

Atiba Hutchinson

Atiba Hutchinson

Dorukhan Toköz

Dorukhan Toköz

Ricardo Quaresma

Ricardo Quaresma

Jeremain Lens

Jeremain Lens

Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Volkan Demirel

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Volkan Demirel

Mauricio Isla

Mauricio Isla

Sadık Çiftpınar

Sadık Çiftpınar

Martin Skrtel

Martin Skrtel

Hasan Ali Kaldırım

Hasan Ali Kaldırım

Mehmet Topal

Mehmet Topal

Jailson

Jailson

Tolgay Arslan

Tolgay Arslan

Nabil Dirar

Nabil Dirar

Victor Moses

Victor Moses

Roberto Soldado

Roberto Soldado
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Beşiktaş Fenerbahçe süper lig şenol güneş

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