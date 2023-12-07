Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev alacak hakemler şöyle:
CUMA
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
CUMARTESİ
13.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
PAZAR
13.30 İstanbulspor - Alanyaspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir FK - Hatayspor: Burak Şeker
16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman
19.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Arda Kardeşler
PAZARTESİ
20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler