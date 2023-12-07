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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

07.12.2023 12:43 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

CUMARTESİ

13.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

PAZAR

13.30 İstanbulspor - Alanyaspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir FK - Hatayspor: Burak Şeker
16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman
19.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Arda Kardeşler

PAZARTESİ

20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

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