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Beşiktaş, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.02.2019 17:18 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sevkleri açıkladı. Dün akşam derbi mücadelesinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir de PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle ev sahibi kulübün PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

Trabzonspor'un da Göztepe deplasmanında taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan ötürü PFDK'ye sevkinin gerçekleştiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Akhisarspor ile Kasımpaşalı futbolcu Strahil Popov'un da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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