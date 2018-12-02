Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Beşiktaş - Galatasaray maçına saatler kala nefesler tutuldu, gözler Vodafone Park'a çevrildi. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbinin VAR hakemi de belli oldu.

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadelenin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Alper Ulusoy ve Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.

