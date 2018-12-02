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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.12.2018 12:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşıya karşıya geleceği derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. AVAR hakemleri ise Alper Ulusoy ve Mustafa Emre Eyisoy...

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Beşiktaş - Galatasaray maçına saatler kala nefesler tutuldu, gözler Vodafone Park'a çevrildi. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbinin VAR hakemi de belli oldu.

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadelenin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Alper Ulusoy ve Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.

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beşiktaş galatasaray VAR mete kalkavan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
en iyi hakem ümit öztürk, hala cüneyti derbilere veriyorlar
Sıkıysa hata yapın koçlar
Dünkü antrenmandan sonra eğer GS futbolcusu iki topa vurup,Bjk'yi yenemeyeceklerse bıraksınlar Ligi vs...En azından adam gibi bir oyun bekliyoruz!..
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