Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun." denildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden başkan Ahmet Nur Çebi imzasıyla yayımlanan mesajda ise 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oturumda "Türkiye Devletinin Yönetim Biçimi Cumhuriyettir" maddesinin oy birliği ile kabul edildiği hatırlatılarak, "Bu vesile ile bugün 98. yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir gurur ile kutluyoruz. Canları pahasına savaşarak Kurtuluş Savaşımızı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. doğum gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde "fikri hür, vicdanı hür" nesiller, "zeki, çevik ve ahlaklı" sporcular yetiştirmek için Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak misyonlarının farkında, emanetin sorumluluğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:

"Balkan Harbi'nde, Çanakkale Cephesi'nde ve nihayet Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş şanlı Beşiktaş Jimnastik Kulübünün başkanı olarak az zamanda çok ve büyük işler başarmış atalarımızın izinde tarihimizden dersler alarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Siz değerli Beşiktaşlıların ilimle, fenle, sporcu ruhuyla kendini geliştirerek atalarımızın kanlarıyla sulanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağına sahip çıktığınızı biliyorum. Ülkemizin geleceğini 98 yıldır aydınlatan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına yürekten inanıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Galatasaray Kulübünün internet sitesinden ise şu mesaj paylaşıldı:

"Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin ölümsüz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim En Büyük Eserim' dediği, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan Cumhuriyetimiz, Atatürk'ün önderliğinde Türk Milletinin yeniden dirilişinin ifadesidir. Cumhuriyet, aynı zamanda Yüce Türk Milletinin 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' olarak yaşama garantisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin daima mesut, muvaffak ve muzaffer olacağına dair inancımız sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünü kutluyor; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yayımlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Bu millet yokluk gördü, yalnız kaldı, zorluk çekti, bitap düştü ama hiç vazgeçmedi. Ay yıldız uğruna atılan ilk ilmekle başladı her şey. İlmekler birbirine bağlandıkça biz omuz omuza, yürek yüreğe verdik. Aştık engelleri bir bir. İnançla attığımız her bir ilmekte yeni bir umut yeşerttik biz.

Şanlı tarihimiz işte bu ilmeklerle dokundu.

Cumhuriyeti ilmek ilmek dokumak ne midir?

VATANDIR!

Büyük savaşlar vermek, küllerinden doğmak, yoktan var olmaktır.

BAYRAKTIR!

Uğruna kara kışlara göğüs germek, yolundan asla şaşmamaktır.

MİLLETTİR!

Bağımsızlığı uğruna kendi ağırlığı kadar mermiyi sırtında taşımak, kadınıyla erkeğiyle kendini siper etmektir.

İSTİKLALDİR!

Asla pes etmeden, özgürlüğün peşinden gitmektir.

EGEMENLİKTİR!

Kayıtsız şartsız milletindir.

CUMHURİYETTİR!

EN BÜYÜK BAYRAMDIR, KUTLU OLSUN!"

