Beşiktaş galibiyeti unuttu! Bu sefer de Hatayspor çelme taktı...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan maça kar yağışı damga vurdu. Karşılaşmanın 15. dakikasında bastıran yağış, stadın zeminini kapladı. Oyuncuların görüş mesafesini bile etkileyen kar yağışı büyük zorluk çıkardı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a mağlup olarak 2.lik yarışında büyük yara alan Beşiktaş, Hatayspor'u mağlup ederek toparlanmak istiyordu. Kritik maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu skorla birlikte Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıkmış oldu.

BATSHUAYI ATTI, BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Ghezzal, Batshuayi'yi gördü. Belçikalı futbolcu ceza sahası dışından topu sağına çekti, yerden sert ve düzgün vurdu, Kara Kartal'ı 1-0 öne geçirdi. Batshuayi bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkartmış oldu.

GOL GELDİ, TOP DEĞİŞTİ

Batshuayi'nin golünün ardından saha beyaza büründü. Kar yağışı şiddetini arttırınca maçın hakemi oyuna turuncu topu istedi ve maçın geri kalanı turuncu topla oynandı.

HATAYSPOR FRİKİK'TEN ATTI

Saba, 41. dakikada ceza yayının az gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve çok sert bir şutla genç kaleci Emre Bilgin'i avladı. Skor ilk yarının sonunda 1-1 oldu.

EMRE BİLGİN'E DESTEK

Galatasaray deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek Hatayspor maçında takımını yalnız bırakan Ersin Destanoğlu’nun yokluğunda, siyah-beyazlı kale özkaynak düzeninden gelen Emre Bilgin’e emanet edildi. Yediği gol sonrası tribünlerden genç kaleciye destek için ''Emre,Emre'' sesleri yükseldi.

N'KOUDOU 19 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süredir takımdan ayrı kalan Kevin N'Koudou, Hatayspor maçının kadrosuna dahil edildi. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil olan ve yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleyi tamamlayamayan Fransız kanat oyuncusu, sonrasında ameliyat olmuş yaklaşık 3 ay takımdan ayrı kalmıştı. N'Koudou, Hatayspor maçıyla birlikte takıma dönmüş oldu.

HATAYSPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 29'uncu haftasında 3-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının kadrosunu değiştirmeden Beşiktaş maçına çıktı.

Hatayspor'un 11'i şöyle: Munir - Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Kaabi, Riberio, Lobjanidze, Diouf.



