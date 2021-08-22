Beşiktaş, Gaziantep'te galibiyete hasret

GAZİANTEP (AA) - Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda yaptığı 3. maçtan da galibiyet elde edemedi.
Sezonun ilk haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla geçen Beşiktaş, ikinci haftada deplasmanda Gaziantep ile yaptığı maçta golsüz berabere kaldı.
Beşiktaş böylelikle Gaziantep'teki galibiyet hasretini de sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekiple daha önce deplasmanda iki kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçlarda da gülen taraf olamamıştı.
2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, bu hafta da Gaziantep 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.
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