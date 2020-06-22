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Beşiktaş, Gökhan Gönül'e sözleşme teklifi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.06.2020 20:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül'e resmi teklifini bu hafta iletecek.

Beşiktaş, Gökhan Gönül'e sözleşme teklifi!

Son ayların en çok konuşulan futbolcusu konumunda olan Gökhan Gönül'ün durumu yavaş yavaş netleşme başlıyor. Beşiktaş, kontratı sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül'e bu hafta sözleşme uzatmak için resmi teklifte bulunacak.

Sergen Yalçın'ın "kadroda tutulmalı" raporu verdiği Gökhan Gönül ile sözleşme uzatmak isteyen Beşiktaşlı idareciler 34 yaşındaki futbolcuya "futbolu Beşiktaş'ta bırak" diyecek.

İKİ YILLIK KONTRAT

Haber Global'ın haberine göre, Beşiktaş yönetiminin 34 yaşındaki futbolcuya yapacağı resmi teklif şöyle;

Siyah-beyazlı takım Gökhan Gönül'e 2 yıllık kontrat teklif edecek. Garanti ücretin 500 bin Euro olarak belirleneceği kontratta maç başı ücret yüksek tutulacak.
500 bin Euro garanti ücretin yanında Gökhan Gönül'e (ilk 11'de ya da sonradan girmesi farketmeksizin) oynayacağı her 10 maçta 100 bin Euro kazanması teklif edilecek.

Önerilecek sözleşmeye göre garanti ücretin yanı sıra 10 maç oynaması durumunda 100 bin Euro, 20 maç oynaması durumunda 200 bin Euro, 30 maç oynaması durumunda 300 bin Euro kazanması teklif edilecek.

‪-2 yıllık kontrat‬
‪-Garanti ücret = 500 bin Euro
‪-10 maç = 100 bin Euro‬
‪-20 maç = 200 bin Euro‬
‪-30 maç = 300 bin Euro

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