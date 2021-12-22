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Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

22.12.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önder Karaveli yönetiminde birer galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı.

Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.

- Son 7 maçta 6 kez puan kaybı yaşadı

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı.

Ligin 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş son 7 maçta Atakaş Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Aytemiz Alanyaspor'a (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.

- Kötü savunmaya çare bulamadı

Beşiktaş ligdeki son 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 13 maçta kalesinde toplam 26 gol gördü.

- Larin ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 19. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

- Necip, Mert ve N'Koudou sakat

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Mert Günok, GZT Giresunspor maçında yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat edilmişti. N'Koudou ise Kasımpaşa karşılaşmasında sağ ayak bileğinde bağ yaralanması nedeniyle son dönemlerde takımını yalnız bıraktı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçın ilk yarısında diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edilmişti.

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Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
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