Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, çift kale taktik çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 10.30’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak ve yurt dışı kamp çalışması için saat 15.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Slovakya’nın Bratislava kentine gidecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır