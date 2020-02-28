YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Beşiktaş, iki hafta sonra kazandı

Beşiktaş, iki hafta sonra kazandı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.02.2020 23:14 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen siyah-beyazlılar, 2 hafta sonra ligde 3 puan aldı - Burak Yılmaz, ikinci golden sonra takım arkadaşlarıyla tribüne koşarak asker selamı verdi

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, iki hafta sonra hanesine üç puan yazdırdı.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından önceki son 2 maçında 1 puan alabilen siyah-beyazlı takım, 24. haftada rakibini evinde yenerek, ligdeki 12. galibiyetini elde etti ve puanını 40'a çıkardı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'u 2-1, Gaziantep FK'yi de 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 22. haftada Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu ve 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

- Burak Yılmaz ikinci golden sonra asker selamı verdi

Aytemiz Alanyaspor maçında biri penaltıdan iki gol atan Burak Yılmaz, bu sezon ligde gol sayısını 10'a çıkardı.

Burak, penaltıdan kaydettiği ikinci golden sonra takım arkadaşlarıyla tribündeki taraftarlara koşup asker selamı verdi. Mehmetçiğe destek veren Burak Yılmaz, kolundaki kaptanlık pazubandını çıkarıp, üzerindeki Türk bayrağını öptü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
Anahtar Kelimeler:
Antalya Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş Futbol Süper Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:22
Öğle
13:15
İkindi
16:26
Akşam
18:57
Yatsı
20:11

Antalya Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Denizin Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Örnekköy Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Nehir Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.