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Beşiktaş ile anlaşma aşamasına gelen Tadic, Ajax ile sözleşmesini feshediyor!

13.07.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ajax ile bugün sözleşmesini feshedecek Dusan Tadic, kampa menajeriyle birlikte geldi. Beşiktaş'a gelmek için gemileri yakan yıldız oyuncunun transferi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmış durumda...

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemine aldığı Dusan Tadic'ten olumlu yanıt aldı. Sözleşmesini feshetmek için Ajax tesislerine giden Tadic, bugün sonuç alacak.

TAKIMIN KALİTESİNDEN MEMNUN DEĞİL

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Takımın kalitesinden memnun olmadığını yönetime belirten Tadic, sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a imza atacak. Yönetimin de bu talebe olumlu yanıt verdiği bilinirken, menajeriyle görüşme yaptığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ İLE UFAK PÜRÜZLER KALDI

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Beşiktaş, 34 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro'dan 2+1 yıllık kontrat önerdi. Tadic, siyah-beyazlılardan 4 milyon Euro yıllık ücret istiyor. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'a gelmesi için yoğun çaba harcayan eski Beşiktaşlı Tosic'in ikna için araya girdiği öğrenildi.

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