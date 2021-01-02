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Beşiktaş ile Kayserispor 49. randevuda

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.01.2021 10:15 | Son Güncelleme

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Beşiktaş 27, Kayserispor 12 galibiyet aldı - Siyah-beyazlıların toplam 77 golüne, sarı-kırmızılılar 51 golle karşılık verdi - Kayseri'deki maçlarda ev sahibi ekip 10, Beşiktaş 8 galibiyet aldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 48 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş rakibine 77 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı siyah-beyazlı takım 4-1 kazandı. Hes Kablo Kayserispor ise evinde rakibine 3-1 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, elde ettiği galibiyetle rakibini 11 maç sonra yenmeyi de başardı.

- Kayseri'deki maçlar

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında iki farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 10, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Siyah-beyazlılar deplasmanda 24 gol atarken, rakibinin 31 golüne engel olamadı.

- En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maç, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

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