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  4. Beşiktaş ile Sivasspor 28. randevuda

Beşiktaş ile Sivasspor 28. randevuda

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.01.2020 09:05 | Son Güncelleme

İki takım arasında Süper Lig'de geride kalan maçlarda Beşiktaş 13, Sivasspor 9 galibiyet aldı - Siyah-beyazlılar, rakibiyle evinde oynadığı 13 müsabakadan 5'ini kazanabildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 28. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 27 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 9 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

- Beşiktaş'ın evindeki maçlar

Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor.

Beşiktaş, 12'si İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 13 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, aynı sayıda karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 3 müsabaka da berabere bitti.

Siyah-beyazlı ekip, ev sahipliğindeki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı konuk takım 2-1 kazandı.

- Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 27 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Demir Grup Sivasspor Futbol Süper Lig

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