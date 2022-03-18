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Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor kadrosu açıklandı

18.03.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor kadrosu açıklandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar, yöneticiler Berkan Gocay ve Bilgihan Sürmen ile sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın izlediği belirtildi.

Kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı idmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı ifade edildi. Pas ve 5'e 2'nin ardından antrenmanın, taktik maçıyla tamamlandığı aktarıldı.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Önder Karaveli'nin 21 kişilik kadroya dahil ettiği isimler şöyle:

Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges N'Koudou, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Domagoj Vida, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor
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