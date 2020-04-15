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Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Karius'tan olay itiraf

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Loris Karius açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Alman yıldızı Loris Karius önemli açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki eldiven, 2018 yılında Real Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi Finali'nden bahsederken, acı itiraflarda bulundu. İşte Karius'un Bild gazetesine verdiği röportajdan kesitler;

"ABARTILAN BÜYÜK TEPKİLER VAR"

Karius, "24 yaşındayken Şampiyonlar Ligi Finali oynadım. Almanya'da Neuer ve Stegen gibi kaleciler arasında benim kadar başarılı olanlar var. O maç kariyerimde birçok şeyi olumsuz etkiledi. Abartılan çok büyük tepkiler var. Özellikle sosyal medyada futbolculara karşı büyük bir hakaret var. Eğer size gelen mesajları okusaydım, günlerce uyuyamazdınız." dedi.

ÖLÜM TEHDİTİ

Karius, "İnsanlar rahatça anonim hesap açıp istediği şeyleri yazabiliyor. Hakaret, ırkçılık ve hatta ölüm tehditleri. Sınırlarını bilmiyorlar. Liverpool ile 2022 sonuna kadar sözleşmem var. Özellikle şu anki mevcut durumda dönüş durumumu konuşmam doğru değil. Bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK MI?

Beşiktaş'ta sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan ve opsiyonunun kullanılmaması düşünülen Loris Karius'tan sürpriz bir hamle geldi. Alman kaleci, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde kalan maçlarda forma giymek istemediğini belirterek sözleşmesini fehsetmek istedi. Siyah beyazlı idarecilerle görüşen Karius, oynamak istemediği süredeki maaşını da talep etti. Beşiktaş yönetimi ise oyuncunun şubat, mart, nisan ve mayıs aylarındaki maaşlarından feragat etmesini istedi ancak Alman kaleci bu teklifi kabul etmedi. Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamadı.

af


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Beşiktaş Loris Karius liverpool

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dalga mı geçiyor bu adam. hem oynamak istemiyor hem de oynamadığı maçların parasını istiyor.
sununda kurtuluyoruz cok sükür
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