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Beşiktaş'ın ilgilendiği Trossard'dan Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!

Beşiktaş ile Leandro Trossard arasındaki görüşmeler olumlu ilerlerken, Belçikalı yıldızın temsilcileri Fenerbahçe iddialarına yönelik flaş bir açıklamada bulundu. Siyah-beyazlılar, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ın ilgilendiği Trossard'dan Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!
Burak Kavuncu
Leandro Trossard

Leandro Trossard

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Beşiktaş'ın gündemindeki Leandro Trossard transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim ile Belçikalı yıldızın menajeri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, oyuncu cephesinden Fenerbahçe iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"FENERBAHÇE İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Beşiktaş ın ilgilendiği Trossard dan Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt! 1

Son günlerde ortaya atılan Fenerbahçe'nin de Trossard ile ilgilendiği yönündeki haberler üzerine oyuncunun temsilcileri açıklama yaptı. Belçikalı yıldızın menajerlik ekibi, "Böyle bir durum kesinlikle yok." ifadelerini kullanarak söz konusu iddiaları yalanladı.

BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE

Beşiktaş ın ilgilendiği Trossard dan Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt! 2

Öte yandan Beşiktaş ile Trossard cephesi arasındaki temasların olumlu ilerlediği belirtiliyor. Belçikalı futbolcunun siyah-beyazlı kulübün projesine sıcak baktığı ve şu an tüm dikkatini Beşiktaş'tan gelen teklife verdiği ifade edildi.

YENİ GÖRÜŞME DÜNYA KUPASI SONRASI

Beşiktaş ın ilgilendiği Trossard dan Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt! 3

Tarafların, Belçika'nın İspanya ile oynadığı Dünya Kupası karşılaşmasının ardından yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim, Belçika'nın turnuvaya veda etmesi halinde transferi yeni hafta içerisinde resmiyete dökmeyi planlıyor.

ARSENAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Beşiktaş ın ilgilendiği Trossard dan Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt! 4

İddialara göre Beşiktaş, Arsenal ile yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında prensip anlaşmasına vardı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Arsenal formasıyla çıktığı 50 resmi maçta 8 gol ve 11 asist üreterek dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
transfer arsenal beşiktaş fenerbahçe Leandro Trossard
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