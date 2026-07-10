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Beşiktaş hazırlık maçında tek golle kazandı! Yeni transfer sahneye çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Avusturya temsilcisi Mattersburg'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti yeni transfer İlhan Fakılı'nın golü getirdi.

Beşiktaş hazırlık maçında tek golle kazandı! Yeni transfer sahneye çıktı
Burak Kavuncu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, oynadığı hazırlık karşılaşmasında Avusturya ekibi Mattersburg'u 1-0 mağlup ederek kamp çalışmalarına moralli devam etti. Siyah-beyazlı ekibin tek golü ilk yarıda İlhan Fakılı'dan gelirken, teknik heyet mücadelede birçok oyuncunun son durumunu yakından görme fırsatı buldu.

İLHAN FAKILI FİLELERİ HAVALANDIRDI

Beşiktaş hazırlık maçında tek golle kazandı! Yeni transfer sahneye çıktı 1

Karşılaşmanın 37. dakikasında sahneye çıkan İlhan Fakılı, attığı golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Genç futbolcunun kaydettiği gol, mücadelede skoru belirleyen an oldu.

KAMP ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Beşiktaş hazırlık maçında tek golle kazandı! Yeni transfer sahneye çıktı 2

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezona hazırlanan siyah-beyazlılar, hazırlık maçlarında hem fiziksel seviyesini artırmayı hem de yeni transferlerin takıma uyum sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Mattersburg karşısında alınan galibiyetle Beşiktaş, kamp dönemindeki olumlu görüntüsünü sürdürdü.

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Avusturya beşiktaş hazırlık maçı
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