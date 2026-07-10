Beşiktaş hazırlık maçında tek golle kazandı! Yeni transfer sahneye çıktı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, oynadığı hazırlık karşılaşmasında Avusturya ekibi Mattersburg'u 1-0 mağlup ederek kamp çalışmalarına moralli devam etti. Siyah-beyazlı ekibin tek golü ilk yarıda İlhan Fakılı'dan gelirken, teknik heyet mücadelede birçok oyuncunun son durumunu yakından görme fırsatı buldu.

İLHAN FAKILI FİLELERİ HAVALANDIRDI

Karşılaşmanın 37. dakikasında sahneye çıkan İlhan Fakılı, attığı golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Genç futbolcunun kaydettiği gol, mücadelede skoru belirleyen an oldu.

KAMP ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezona hazırlanan siyah-beyazlılar, hazırlık maçlarında hem fiziksel seviyesini artırmayı hem de yeni transferlerin takıma uyum sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Mattersburg karşısında alınan galibiyetle Beşiktaş, kamp dönemindeki olumlu görüntüsünü sürdürdü.