Beşiktaş'ın ilk transferi Musa Barrow

UEFA'dan gelen 'sattığın kadar al' cezası kalkan Beşiktaş'ın ciddi anlamda gelecek vadeden isimlerle ilgilendiği iddiaları artıyor. Bu iddiaları artıranlar ise yurt dışı kaynaklı transfer haberleri...
Bu kez de İtalyanlar, Beşiktaş için sürpriz bir ismi gündeme getirdi... İtalya U-21 Ligi'nde Atalanta formasıyla 18 maçta 23 gol atınca A takıma alınan Musa Barrow...
19 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş yöneticilerinin bizzat Bergamo'ya gittiği ve Gabriele Zamagna (Atalanta Genel Direktörü) ile görüştükleri iddia edildi. Zamagna'nın; Dortmund, Chelsea, Inter ve Juventus'un Barrow'un peşinde olduğunu söylemesine rağmen Türklerin oldukça ısrarcı davrandıkları belirtildi.
Solda kanat forvet olarak da görev yapabilen sağ ayaklı futbolcunun piyasa değeri 500 bin euro civarında. 1.83 boyundaki Barrow'un sözleşmesi 2020'de sona erecek. (Fotomaç)
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