Beşiktaş'ın rakibi Crystal Palace adeta kabusu yaşadı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Crystal Palace, kritik mücadele öncesinde Premier Lig'de ağır bir yenilgi aldı. Brighton'a deplasmanda 5-0 kaybeden İngiliz temsilcisinin savunmada yaşadığı sorunlar gündeme gelirken siyah-beyazlı taraftarlar da Avrupa maçına özel hazırlıklarını sürdürüyor.

BRIGHTON'DAN İLK 10 DAKİKADA ÜÇ GOL

Premier Lig'de Brighton'a konuk olan Crystal Palace, karşılaşmaya istediği gibi başlayamadı. Ev sahibi ekip, henüz ilk 10 dakika dolmadan bulduğu üç golle üstünlüğü ele geçirdi.

Brighton, 4. dakikada Canvot'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Gomez 7. dakikada farkı ikiye çıkarırken, Ayari 10. dakikada skoru 3-0 yaptı. İkinci yarıda 49. dakikada Kostoulas ve 84. dakikada Hinshelwood'un golleriyle Brighton, Crystal Palace karşısında sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmayı 5-0 kaybeden Crystal Palace, Beşiktaş maçı öncesinde moral kaybı yaşadı.

CRYSTAL PALACE'IN İLK 10 DAKİKA SORUNU

Crystal Palace'ın bu sezon savunmada yaşadığı erken gol problemi de dikkat çekiyor. İngiliz ekibi, sezon boyunca kalesinde gördüğü 18 golün 6'sını maçların ilk 10 dakikalık bölümünde yedi.

Bu istatistik, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Crystal Palace'ın maç başlangıçlarında yaşadığı savunma sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI

Crystal Palace karşılaşması öncesinde Beşiktaş tribünlerinde de yoğun bir hazırlık var. Siyah-beyazlı taraftarlar, Avrupa mücadelesinde koreografi ve görsel şölen sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Taraftarların tribünde oluşturacağı atmosferin, hafta arasındaki kritik karşılaşmaya ayrı bir renk katması bekleniyor.