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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu açıklandı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.09.2018 16:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları için bildirdiği kadroda Atiba Hutchinson yer almadı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu açıklandı!

Beşiktaş, Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya bildirdiği listeyi açıkladı. Kadroda Atiba Hutchinson yer almadı.

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu:

Tolga, Karius, Utku, Ersin, Pepe, Roco, Vida, Alpay, Dorukhan, Caner, Gökhan Gönül, Adriano, Medel, Fatih, Necip, Mertcan, Tolgay, Babel, Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan, Quaresma, Mustafa, Vagner, Larin, Negredo, Jeremain Lens

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi

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