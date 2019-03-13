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Beşiktaş'a sürpriz teknik adam!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Sezon sonunda Şenol Güneş'in milli takıma gidecek olmasıyla yeni bir teknik direktör arayışına giren Beşiktaş'ta adaylar gün geçtikçe artıyor. Son iddia ise, tecrübeli Portekizli teknik adam için ortaya atıldı. Fikret Orman'ın gönlünde yattığı ve başarılı olacağına inandığı belirtilen teknik adam için ilk temas kuruldu.

İşte Beşiktaş'ın istediği Portekizli teknik adam ve diğer teknik direktör adayları;

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları

Ertuğrul Sağlam

Ertuğrul Sağlam

Mircea Lucescu (Romanya)

Mircea Lucescu (Romanya)

Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay

Tayfun Korkut

Tayfun Korkut

Razvan Lucescu (Romanya)

Razvan Lucescu (Romanya)

Slaven Bilic (Hırvatistan)

Slaven Bilic (Hırvatistan)

Mehmet Özdilek

Mehmet Özdilek

Antonio Conte (İtalya)

Antonio Conte (İtalya)

Jorge Jesus (Portekiz)

Jorge Jesus (Portekiz)

Guti (İspanya)

Guti (İspanya)

Sergen Yalçın

Sergen Yalçın

Abdullah Avcı

Abdullah Avcı
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş jorge jesus

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