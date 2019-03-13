Beşiktaş'a sürpriz teknik adam!

İşte Beşiktaş'ın istediği Portekizli teknik adam ve diğer teknik direktör adayları;
İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım
Derbi öncesi Gattuso müjdesi!
Beşiktaş'a mahkemeden kötü haber
Terim İtalya'yı salladı! Şaşırtan geri dönüş sözleri
''F.Bahçe'nin çok kötü oyuncuları var''
Fatih Tekke dönemi sona erdi
Oktay Derelioğlu imzayı attı
''Hiçbir koltuğa yapışık değiliz''
Rodallega ve Hosseini antrenmanı tamamlayamadı
Yok artık Volkan Demirel
Fırtına sahasında geçit vermiyor
Ranieri galibiyetle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum