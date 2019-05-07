SPOR

Beşiktaş, Josef Sural'ın ismini bir maçlığına tribüne verdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.05.2019 18:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 13 Mayıs Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçta konuk takım taraftarlarının yer alacağı tribünün adını "Josef Sural Misafir Tribünü" olarak değiştirdi.

Beşiktaş, Josef Sural'ın ismini bir maçlığına tribüne verdi

Siyah-beyazlı kulüp, 29 Nisan'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ı unutmadı.

Beşiktaş, ligde Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı müsabakada konuk ekibin taraftarlarına, bilet satışını "Josef Sural Misafir Tribünü" üzerinden yapacak. Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar için maçın biletleri 90 liradan satışa çıkarıldı.

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Beşiktaş Josef Sural

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