Beşiktaş, Josef Sural'ın ismini bir maçlığına tribüne verdi

Siyah-beyazlı kulüp, 29 Nisan'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ı unutmadı.
Beşiktaş, ligde Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı müsabakada konuk ekibin taraftarlarına, bilet satışını "Josef Sural Misafir Tribünü" üzerinden yapacak. Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar için maçın biletleri 90 liradan satışa çıkarıldı.
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