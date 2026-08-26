Azerbaycan temsilcisi Sabah FK, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Azerbaycan futbolunda tarihi bir başarıya imza atıldı. Ülke temsilcilerinden Sabah FK, karşı karşıya geldiği İsrail ekibi Hapoel Be'er Sheva'yı 5-2'lik skorla devirerek adını Devler Ligi'ne yazdırdı.

8 YILDA DEVLER LİGİ'NE UZANAN PERİ MASALI

Henüz 8 yıl önce kurulan Azerbaycan ekibi, Türk ve Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çeken inanılmaz bir yükselişe imza attı. Kulüp, geçtiğimiz sezon Azerbaycan Premier Ligi'nde tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşarak Avrupa biletini kapmıştı.

17 MİLYON EURO'LUK KADRO DEĞERİYLE MUCİZE

Toplam kadro değeri 17 milyon Euro olan mütevazı Azerbaycan temsilcisi, sergilediği performansla büyük bütçeli kulüpleri geride bırakarak organizasyonun en dikkat çeken hikayelerinden birine imza attı. Sabah FK, bu galibiyetle birlikte kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek.