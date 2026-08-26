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Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! Yeni takımı bile belli oldu

Galatasaray’da yeni sezon kadro planlaması kapsamında Victor Nelsson için ayrılık kararı alındı. Geçtiğimiz sezonu Hellas Verona’da kiralık geçiren Danimarkalı stoperle bu kez Serie A ekibi Monza ilgilenirken, taraflar arasında görüşmeler başladı.

Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! Yeni takımı bile belli oldu
Cevdet Berker İşleyen
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezonda da zirve yarışında iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılması beklenen futbolcularla ilgili de kararlar alınmaya başlandı. Sarı-kırmızılı ekipte savunma oyuncusu Victor Nelsson’un geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

KİRALIK GÖNDERİLEBİLİR

Galatasaray da ayrılık kesinleşti! Yeni takımı bile belli oldu 1

Teknik direktör Okan Buruk’un gelecek sezonki kadro yapılanmasında yer vermeyi düşünmediği 27 yaşındaki Danimarkalı stoper için yeniden kiralama formülü üzerinde duruluyor. Galatasaray yönetiminin de Nelsson’un geçici olarak başka bir takıma gönderilmesine sıcak baktığı belirtildi.

MONZA DEVREYE GİRDİ

Galatasaray da ayrılık kesinleşti! Yeni takımı bile belli oldu 2

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona’da kiralık olarak geçiren Nelsson’a bu kez aynı ligden Monza talip oldu. İtalyan kulübünün Danimarkalı savunmacının durumunu yakından takip ettiği ve oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Galatasaray ile Monza arasında Nelsson’un kiralık transferi için görüşmelerin başladığı öğrenilirken, tarafların anlaşmanın şartları üzerinde pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Nelsson’un yeni sezonda düzenli forma giyebileceği bir takıma gönderilmesini planladığı kaydedildi.

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