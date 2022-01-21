Beşiktaş kafilesi Malatya'da

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malatya'ya geldi.

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlılar, Malatya Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi.

Bazı taraftarlar teknik direktör Önder Karaveli'ye çiçek vererek fotoğraf çektirdi.

Havalimanının önünde bekleyen Beşiktaş taraftarları, takım otobüsünü meşalelerle karşıladı.

Beşiktaş kafilesi, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.



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