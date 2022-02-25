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Beşiktaş kafilesi Sivas'a rötarlı geldi

25.02.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş kafilesi Sivas'a rötarlı geldi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, kafilesi Sivas'a 3 saat rötarlı geldi.

Sivas'a saat 17.00'de gelmesi beklenen Beşiktaş kafilesinin bulunduğu uçak, yoğun sis ve kar yağışı dolayısıyla 3 saat rötarlı olarak Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Siyah-beyazlı takımı, havalimaınında bir grup taraftar karşıladı.

Havalimanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beşiktaş Kulübü Asbaşkan Fatih Hakan Avşar, "Zor geldik, inşallah kolay gideceğiz. Şükür Allah'a indik. Meşakkatli bir yolculuktu." dedi.

Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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