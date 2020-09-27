Beşiktaş, Konyaspor karşısında hüsrana uğradı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında ağır bir yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yaptığı maçtan 4-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, ligde bu sezon ilk kez yenildi.

Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden, geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, üst üste 5 puan yitirdi.

Ligde birer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip, 4 puanda kaldı.

Geçen sezonun ilk 3 haftası sonunda aynı performansı gösteren Beşiktaş, 2020-2021 sezonuna da benzer bir başlangıç yapmaktan kurtulamadı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon da Trabzonspor'a 4-1 yenilmişti.

- Bu sezon bir kez sevinebildi

Beşiktaş, yeni sezonda da taraftarlarını şu ana dek sevindirmeyi başaramadı.

Süper Lig ve Avrupa kupaları olmak üzere 5 maça çıkan siyah-beyazlı takım, sadece bir kez rakiplerine üstünlük kurabildi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, ikişer de beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor'u yenen Beşiktaş, ligde İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde PAOK'a 3-1 mağlup oldu.