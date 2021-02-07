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Beşiktaş-Konyaspor maçının ardından

07.02.2021 21:50 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: - "Bu galibiyetle lig yarışının içine kendimizi attık. Tekrar pozisyonumuzu yakaladık" - "Camia olarak mücadeleyi, savaşı hiçbir şekilde bırakmayacağız. On kişi kalmamıza rağmen inanılmaz oyun oynadık" - "2-3 maçta gördüğümüz şeyler sağlıklı değil. Hakemlerin maç yönetme şekli beklediğimizin dışında"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor karşısında on kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele vererek 1-0 kazanmasını bildiklerini söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu galibiyetle lig yarışının içine kendimizi attık. Tekrar pozisyonumuzu yakaladık. Bu bizim için önemliydi. İki maçta 5 puan yitirmiştik." dedi.

Maçın Fabrice N'Sakala'nın kırmızı kart görmesinin ardından daha değerli bir hale geldiğini vurgulayan Yalçın, "Oyuncularım inanılmaz bir özveriyle oynayarak kazanmasını bildi. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oyunculara saygı duymak gerektiğini kaydeden Yalçın, "Oynayan, oynamayan, takımda ciddi beraberlik var. Bu akşam bunu gördük. Camia olarak mücadeleyi, savaşı hiçbir şekilde bırakmayacağız. On kişi kalmamıza rağmen inanılmaz oyun oynadık. Top sürekli bizdeydi, oyunu biz yönlendirdik. Eksik olmamıza rağmen sürekli gol arayışındaydık. Hepsine teşekkür ediyorum, hepsinin ayağına sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hakemlerin maç yönetme şekli beklediğimizin dışında"

"Benim oyuncularım hiçbir zaman mücadeleyi, savaşı bırakmaz" diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da böyle olacak. Savaşarak oynayacağız. 2-3 maçta gördüğümüz şeyler sağlıklı değil. Hakemlerin maç yönetme şekli beklediğimizin dışında. İki sarı kart olabilir, oyuncularımız atılabilir. Nedense duran toptan faul yakaladığımızda hakem düdüğü çalmıyor. Israrla avantaj veriyor. Duran top kullanmak istiyoruz, o avantajı veriyor. Antalya maçında 20 dakika oynanmadı, verilen süre 7 dakika oldu. Hepsinin nasıl maç yönettiğini biliyoruz. Bırakın sahada mücadelemizi verelim. Kim şampiyon oluyorsa olsun. En azından mücadelemizi verelim. Şampiyon oluruz olmayız, ona sonra bakarız."

Bir takımın 10 kişi kalmasının oyunu çok etkilediğine dikkati çeken Yalçın, "10 kişi oynamak kolay değil. Açığı diğer oyuncuların kapatması lazım. Benim oyuncularım sonuna kadar savaşarak aynı oyunu oynamak için, kazanmak için her şeyi yapacağız. Ama bunu sahada yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "VAR'la ilgilenmiyoruz"

Welinton'a maç içinde yapılan bir pozisyonda penaltı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Yalçın, "Sezon başından beri VAR'dan pozisyon kazanmadık. İlk maçta VAR'dan penaltı almıştık. Ondan sonra ne kırmızı ne penaltı aldık. VAR'la ilgilenmiyoruz. Gerekirse karışmasın, çıkar aslan gibi mücadelemizi veririz." diye konuştu.

N'Sakala'nın gördüğü kırmızı kartın profesyonelce olmadığını vurgulayan Yalçın, "Bazen oyuncular kontrollerini kaybedip kırmızı kart görebiliyor. Kendisi de hatasını anladı. Kendisini kontrol etmesi lazım. Kırmızı kart konusunda oyuncuları özellikle uyarıyoruz ama işte futbolun güzelliği de bu. Penaltı oluyor, bir takım 10 kişi kalabiliyor. 10 kişi kalsak da kazanıyoruz. 9 kişi kalsak da mücadelemizi vereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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