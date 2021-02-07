Beşiktaş-Konyaspor maçının ardından

Oyunculara saygı duymak gerektiğini kaydeden Yalçın, "Oynayan, oynamayan, takımda ciddi beraberlik var. Bu akşam bunu gördük. Camia olarak mücadeleyi, savaşı hiçbir şekilde bırakmayacağız. On kişi kalmamıza rağmen inanılmaz oyun oynadık. Top sürekli bizdeydi, oyunu biz yönlendirdik. Eksik olmamıza rağmen sürekli gol arayışındaydık. Hepsine teşekkür ediyorum, hepsinin ayağına sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın Fabrice N'Sakala'nın kırmızı kart görmesinin ardından daha değerli bir hale geldiğini vurgulayan Yalçın, "Oyuncularım inanılmaz bir özveriyle oynayarak kazanmasını bildi. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu galibiyetle lig yarışının içine kendimizi attık. Tekrar pozisyonumuzu yakaladık. Bu bizim için önemliydi. İki maçta 5 puan yitirmiştik." dedi.

- "Hakemlerin maç yönetme şekli beklediğimizin dışında"

"Benim oyuncularım hiçbir zaman mücadeleyi, savaşı bırakmaz" diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da böyle olacak. Savaşarak oynayacağız. 2-3 maçta gördüğümüz şeyler sağlıklı değil. Hakemlerin maç yönetme şekli beklediğimizin dışında. İki sarı kart olabilir, oyuncularımız atılabilir. Nedense duran toptan faul yakaladığımızda hakem düdüğü çalmıyor. Israrla avantaj veriyor. Duran top kullanmak istiyoruz, o avantajı veriyor. Antalya maçında 20 dakika oynanmadı, verilen süre 7 dakika oldu. Hepsinin nasıl maç yönettiğini biliyoruz. Bırakın sahada mücadelemizi verelim. Kim şampiyon oluyorsa olsun. En azından mücadelemizi verelim. Şampiyon oluruz olmayız, ona sonra bakarız."

Bir takımın 10 kişi kalmasının oyunu çok etkilediğine dikkati çeken Yalçın, "10 kişi oynamak kolay değil. Açığı diğer oyuncuların kapatması lazım. Benim oyuncularım sonuna kadar savaşarak aynı oyunu oynamak için, kazanmak için her şeyi yapacağız. Ama bunu sahada yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.