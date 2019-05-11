Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman: Son 1-2 senede çok üzüldüğüm süreçler yaşadık

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Başkanlığımda tam 7 yıl 2 ay oldu. Bu süre içinde çok güzel günler geçirdiğimiz dönemler de oldu, üzüldüğüm dönemler de oldu. Son 1-2 senede çok üzüldüğüm süreçler de yaşadık" dedi.

Genel kurulların Beşiktaş'ın düğünü olduğunu vurgulayan Orman, "Beşiktaş'ı temsil etmek yönetim kurulun olduğu kadar genel kurul üyelerinin de görevidir. Beşiktaş'a yakışır genel kurul temenni ediyorum. Burası konuların tartışılacağı, eleştirileceği yerdir. Beşiktaş'ın nezaketi içinde yapalım. Beşiktaş'ı dışarıya kötü göstermeyelim. Yarın seçimimiz var ve güzel bir seçim olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"SON SEÇİMİM"

Orman, tüzük gereği başkanlık için son kez seçime gireceğini dile getirdi.

Olağan kongrelerde üçüncü kez başkanlığa aday olan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim yarın son genel kurulum olacak. Tüzüğümüz bunu gerektiriyor. Bundan fazla niyetim hiçbir zaman olmadı. Hayırlara vesile olan bir kongre diliyorum. Beşiktaş'a yakışan kongre olsun. Ramazan ayı güzellik ayı, gerginlik ayı değil. Kalp kırmaya gerek yok. Hepimiz yüz yüze bakıyoruz. Kazanan olur olmaz, birbirimizin yüzüne bakacak halde olalım. Nezaket içinde, Beşiktaş'a yakışan zerafet içinde, ele güne bizi güldürmeyecek şekilde kongre geçirelim. Kulübün başkanı olarak güzelce yapılmasını sizden rica ediyorum."