Beşiktaş Mario Gomez'e teklif yaptı iddiası

Almanya’da yaşayan Türk arkadaşlarının yoğun taleplerine olumlu cevap veren yıldız futbolcu, Beşiktaş’a bonservis sorununu halledeceğini söyledi ancak imza parası istedi.

Beşiktaş'a geri dönüyor

1 / 11 Bu sezon beklentilerin uzağında bir performans gösteren ve taraftarlarını memnun etmeyen Beşiktaş, ligin ikinci yarısında farklı bir görüntü ortaya koymak istiyor.

2 / 11 Bu nedenle transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Transfer Komitesi, rotasını tanıdık bir isme çevirdi.

3 / 11 2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen, Süper Lig’de gol kralı olan ve Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan Mario Gomez, yeniden gündeme geldi.

4 / 11 Beşiktaş taraftarının gönlünde 1 sezonda taht kuran Alman golcü, kiralık olarak geldiği İstanbul’dan sezon sonunda ayrılmıştı. O günden beri siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı 33 yaşındaki forvet oyuncusu için yeniden girişimler başladı.

5 / 11 Geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’dan Stuttgart’a 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mario Gomez’in, kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.

6 / 11 Ancak Almanya’da çok sayıda Türk arkadaşı bulunan tecrübeli futbolcu, kendisine sürekli yapılan “Beşiktaş’a git Gomez” taleplerine sıcak bakmaya başladı.

7 / 11 Almanya’da yaşayan Türkler’le olan yakınlığıyla da bilenen Mario Gomez, arkadaşlarının sürekli Beşiktaş konusunda istekte bulunması karşısında kayıtsız kalmadı.

8 / 11 Taleplere olumlu cevap veren Alman golcü ile bir görüşme yapan Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcuya teklifini yaptı.

9 / 11 1.5 yılık sözleşme önerilen Gomez’e yıllık 3.5 milyon Euro teklif edildi. Bir yandan da bonservis problemi olan Gomez, bu konuyu kendisinin halledeceğini söyleyerek imza parası istedi.

10 / 11 Beşiktaş’ın maaş teklifini kabul eden tecrübeli golcü, “Beşiktaş’a gelmeyi ben de istiyorum. Kulübümle olan sözleşme işini ben halledeceğim” dedi.