Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile 15 Ekim Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun, kontrol ve pas çalışmaları yaptı.
İdman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.
Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
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