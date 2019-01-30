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Beşiktaş N'Koudou transferi için son teklifini yaptı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.01.2019 10:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta transfer gündeminin üst sıralarında yer alan N'Koudou, siyah beyazlılar için kulübü Tottenham’a rest çekti. Fransız oyuncu, Beşiktaş’a gitmek için izin istedi. İki takım arasında pazarlıklar sürerken, küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi.

Beşiktaş N'Koudou transferi için son teklifini yaptı

Beşiktaş, yollarını ayırdığı Ricardo Quaresma’nın yerine alternatif ismi belirledi. Beşiktaş yönetiminin bir süredir gündeminde olan Tottenhamlı Georges-Kevin N’Koudou için son ve bitirici hamleyi yaptığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlı kurmaylar, Tottenham’la da kiralama konusunda anlaşmaya varırken satın alma opsiyonunun uygun bir noktaya çekilmesi için görüşmeler devam ediyor. Transferde, Fransız futbolcunun da “Beşiktaş’tan başka takımda oynamam” diye rest çekmesinin etkili olduğu ifade edildi.

N’Koudou’nun bir aksilik olmaması halinde bugün ya da yarın Türkiye’ye gelip imza atması bekleniyor.

(Star)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Georges-Kevin N’Koudou

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