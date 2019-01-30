Beşiktaş N'Koudou transferi için son teklifini yaptı

Beşiktaş, yollarını ayırdığı Ricardo Quaresma’nın yerine alternatif ismi belirledi. Beşiktaş yönetiminin bir süredir gündeminde olan Tottenhamlı Georges-Kevin N’Koudou için son ve bitirici hamleyi yaptığı öğrenildi.
Siyah-Beyazlı kurmaylar, Tottenham’la da kiralama konusunda anlaşmaya varırken satın alma opsiyonunun uygun bir noktaya çekilmesi için görüşmeler devam ediyor. Transferde, Fransız futbolcunun da “Beşiktaş’tan başka takımda oynamam” diye rest çekmesinin etkili olduğu ifade edildi.
N’Koudou’nun bir aksilik olmaması halinde bugün ya da yarın Türkiye’ye gelip imza atması bekleniyor.
(Star)
Gecenin yıldızından iddialı sözler!
Ve Fatih Terim müjdeyi verdi!
Eskişehir'e müjde! Yasak kalktı
G.Saray istedi, Beşiktaş alıyor!
Ve F.Bahçe forvetini buldu!
Beşiktaş'ta iki ayrılık daha! Q7'den sonra...
Fenerbahçeli Skrtel'a şok ceza
Juventus'tan Katar'a gitti
Infantino'dan 2022 FIFA Dünya Kupası açıklaması
'CAS, 2010/11 şampiyonluğumuzu tescilledi'
Volkan Şen'in yeni takımını açıkladı!
Moussa Sow ilk idmanına çıktı
Inter'den Mesut Özil teklifine ret
Trabzonspor’u altyapısı sırtlıyor
Moussa Sow Gazişehir Gaziantep'te
İşte Hannover'in yeni hocası
Okuyucu Yorumları 0 yorum