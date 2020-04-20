Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanlara başladı

Süper Lig'in koronavirüs nedeniyle tatil edilmesinin ardından çalışmalarına bir çok sporcu gibi evden devam eden Beşiktaşlı futbolcular tesislere döndü.
Hazırlanan programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını sürdüren futbolcuların, Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yapabileceği belirtildi.
Uzun süredir kapalı olan tesislerin kapıları bugün itibari ile açıldı. Tesislerde çalışma isteğinin oyuncular tarafından geldiği ve kaptan Burak Yılmaz aracılığıyla yönetime iletildiği öğrenildi.
Tesislerde idman yapmak isteyen futbolcular bugün itibari ile çalışmalarına başlayabilecekler.
Siyah beyazlılarda bugün gerçekleştirilen antrenmanda Burak Yılmaz, Ljajic, Atiba ve Umut Nayir gibi isimler kondisyoner Stepanov ve yardımcı antrenör Çağdaş Atan ile birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Trabzonspor'u çalıştırmak istiyorum
F.Bahçe'nin yengesinden olay paylaşım!
Sergen Yalçın'dan flaş açıklama!
Galatasaray bu transferi bekliyor!
Koronavirüs sonrası radikal kararlar!
Sörloth canlı yayında Real Madrid'i açıkladı!
Cengiz Ünder'den alkışlanacak hareket
Boateng'ten flaş açıklama
Karantinadan kaçan yıldız geri dönmüyor!
'Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu'
Arda'dan flaş açıklama!
Efsane isimler sağlık çalışanlarını alkışladı
Ersun Yanal'dan canlı yayında flaş açıklamalar
Efsane isim koronavirüsten hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum