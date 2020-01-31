Beşiktaş Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshetti

Beşiktaş, takımda bir türlü bekleneni karşılayamayan Orkan Çınar'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Siyah-Beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Gaziantepspor'dan 2017 yılında transfer etmişti. Büyük umutlarla transfer edilen futbolcu bekleneni karşılayamadı.

Orkan bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 karşılaşmaya çıktı, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Orkan Çınar'ın Ankaragücü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.