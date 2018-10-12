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Beşiktaş, Ozan Tufan ve Soldado karşılığında Gökhan Töre'yi önermeyi planlıyor!

1 / 11 Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan için ezeli rakip şimdiden çalışmalara başladı.

2 / 11 Fotomaç'ın haberine göre; sezon başında Ozan Tufan'ı almak için F.Bahçe ile temasa geçen siyah-beyazlıların, Ozan için bir kez daha nabız yokladığı öğrenildi.

3 / 11 Beşiktaşlı yetkililerin, şu anda F.Bahçe U21 takımıyla çalışan Ozan Tufan ile birlikte Roberto Soldado için de Gökhan Töre takasını gündeme getirdikleri iddia edildi.

4 / 11 Fenerbahçe'de Damien Comolli ve Phillip Cocu tarafından kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan için yeni bir teklif gelmesi halinde, sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor.

5 / 11 ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

6 / 11 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ozan Tufan'la geçtiğimiz aylarda Comolli ve Cocu'nun raporlarının olumsuz olduğunu belirterek "Ozan'ın bu konumda olmasına kimse sevinmiyordur. Comolli ile benim Ozan'dan beklentimiz yüksekti. Potansiyelini bildiğimiz için kampa da çok fit geldi. 8 kilo vermişti. Hatta tatilinin büyük kısmını Sırbistan'da çalışarak geçirdi. Uyum konusu, performans verileri, hoca ile arasındaki kimya ve Comolli'nin gözlemleri olumsuz noktadaydı. Bazı takımların ilgisini çekti. Fenerbahçe'deki yüksek ücretinden dolayı bazı Anadolu takımları o topa giremedi." dedi.

7 / 11 Ali Koç ayrıca "Beşiktaş'tan Ozan Tufan'la ilgili gelen bir şey yok. Beşiktaş'tan birçok oyuncuyu barındıran takas teklifi geldi ama bizim kabul edemeyeceğimiz bir teklifti." diye konuşmuştu.

8 / 11 Fanatik gazetesine konuşan Ozan, zaman zaman U21 takımında şans buluyor. Sıkı bir şekilde çalıştığını belirten genç futbolcu, “U21 takımına abilik yapıyorum. Ancak A takıma geri döneceğime inanıyorum” diye konuştu.

9 / 11 Ozan’ın adı, TFF’ye bildirilen kadroda yer almıyor. Orta saha oyuncusu ancak ara transfer döneminde listeye eklenebilir.

10 / 11 Beşiktaş, Ozan Tufan ve Soldado karşılığında Gökhan Töre'yi önermeyi planlıyor!