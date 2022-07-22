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Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers ile görüşmelere başladı

22.07.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers ile görüşmelere başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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