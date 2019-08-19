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'Beşiktaş, Romain Saiss ve kulübü Wolverhampton ile anlaştı' iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.08.2019 07:55 | Son Güncelleme

Orta sahaya transfer arayışını sürdüren Beşiktaş'ın Premier Lig forması giyen Romain Saiss ve kulübü Wolverhampton ile her konuda anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

'Beşiktaş, Romain Saiss ve kulübü Wolverhampton ile anlaştı' iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beyaz TV'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Wolverhampton'ın orta saha oyuncusu Romain Saiss ve kulubüyle prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'nin bir süredir İngiltere'de olduğu, kulüp ve oyuncuyla resmi görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

İNGİLİZ EKİBİNDE 100 MAÇ OYNADI
Angers'tan 2016 yılında 4 milyon euro karşılığında Wolverhampton'a transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibinde 100 maçta oynadı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Avrupa Ligi Elemeleri'nde 4, Premier Lig'de 1 maça çıkan Faslı futbolcu, 217 dakika sahada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Romain Saiss Wolverhampton

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