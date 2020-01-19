Beşiktaş-Sivasspor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle birinci yarının son haftasında görev alamayan Burak Yılmaz ile Enzo Roco, Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Roco, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta yedek soyunmuştu.

Beşiktaş'ta ayrıca devre arası kampında sakatlanan Adem Ljajic de zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı ve 11'de forma giydi.

- Rebocho da ilk 11'de

İlk yarının son karşılaşması olan Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyunan Pedro Rebocho da 18. hafta mücadelesinde ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Loris Karius, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ilk 11'de oynadı.

- Ruiz cezalı, Lens ve Dorukhan sakat

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Victor Ruiz, Sivasspor mücadelesinde görev alamadı.

Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında oynayamadı.