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  4. Beşiktaş-Sivasspor maçından notlar

Beşiktaş-Sivasspor maçından notlar

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.01.2020 19:23 | Son Güncelleme

Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Enzo Roco ve Adem Ljajic ilk 11'de görev aldı - Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Victor Ruiz ile sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens kadroda yer almadı - Lider Demir Grup Sivasspor'da sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş ve sakat Fernando zorlu maçta forma giyemedi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle birinci yarının son haftasında görev alamayan Burak Yılmaz ile Enzo Roco, Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Roco, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta yedek soyunmuştu.

Beşiktaş'ta ayrıca devre arası kampında sakatlanan Adem Ljajic de zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı ve 11'de forma giydi.

- Rebocho da ilk 11'de

İlk yarının son karşılaşması olan Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyunan Pedro Rebocho da 18. hafta mücadelesinde ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Loris Karius, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ilk 11'de oynadı.

- Ruiz cezalı, Lens ve Dorukhan sakat

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Victor Ruiz, Sivasspor mücadelesinde görev alamadı.

Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında oynayamadı.

- Douglas 91 gün sonra kadroda

Sivasspor karşısında yedek soyunan Douglas Santos, 91 gün sonra kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı formayla son olarak 19 Ekim 2019'daki MKE Ankaragücü maçında forma giyebilen Brezilyalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalmak zorunda kalmıştı.

Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Abdoulay Diaby, yedek soyundu.

- Lider Sivasspor'da 2 eksik

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Sivasspor, ikinci devrenin ilk haftasına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sivasspor'da cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Fernando, Beşiktaş karşısında görev alamadı.

- Maça yoğun ilgi

Karşılaşmaya her iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Vodafone Park tribünlerinin büyük bölümü dolarken mücadeleyi 35 bine yakın taraftar izledi. Sivassporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, açtıkları pankartla yangın felaketiyle karşı karşıya kalan Avustralya'ya destek verdi.

Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları sahaya "Futbola şiddetle değil gönülden bağlanın" yazılı pankartla çıktı.

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