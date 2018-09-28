Beşiktaş sözleşmesi bitecek futbolcular için planlarını yapıyor

Beşiktaş'ta operasyon! Tam 9 isim...

Beşiktaş'ta operasyon! Tam 9 isim...

1 / 9 Şu anda gündemi en çok meşgul eden isim Ryan Babel. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana muhteşem oynayan Hollandalı yıldız, sürekli olarak milli takıma davet edilmeye başladı.

2 / 9 Yıllık 2.1 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu ile 2 seneliğine anlaşma zemini aranacak.

3 / 9 Zam isteyen Babel'in maaşı 2.5 milyon Euro'ya çıkarılacak.

4 / 9 Beşiktaş'ın 10 numaralı bölgeye Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic içinse sezon sonunu bekleyecek. Sırp yıldızdan umutlu olan yönetim, yine de satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu ismin takıma vereceği katkıya bakacak.

5 / 9 Yönetim, Babel gibi takıma büyük katkı sağlayan Pepe (35) ve Adriano (33) ile de devam kararı aldı.

6 / 9 Pepe'ye 1+1 yıllık, Adriano'ya iki senelik kontrat önerilecek.

7 / 9 Takımın emektarları haline gelen 35'lik Atiba ve 34'lük Tolga Zengin ile de sezon sonu 1 yıllık kontrat uzatılabilir.

8 / 9 Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Gökhan Töre'nin ise bu sezon son şansı.