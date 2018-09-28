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Beşiktaş sözleşmesi bitecek futbolcular için planlarını yapıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

Siyah-beyazlılar, 30 Haziran 2019'da sözleşmesi sona erecek yıldızlar için planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ta operasyon! Tam 9 isim...

Beşiktaş'ta operasyon! Tam 9 isim...

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Şu anda gündemi en çok meşgul eden isim Ryan Babel. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana muhteşem oynayan Hollandalı yıldız, sürekli olarak milli takıma davet edilmeye başladı.

Şu anda gündemi en çok meşgul eden isim Ryan Babel. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana muhteşem oynayan Hollandalı yıldız, sürekli olarak milli takıma davet edilmeye başladı.
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Yıllık 2.1 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu ile 2 seneliğine anlaşma zemini aranacak.

Yıllık 2.1 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu ile 2 seneliğine anlaşma zemini aranacak.
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Zam isteyen Babel'in maaşı 2.5 milyon Euro'ya çıkarılacak.

Zam isteyen Babel'in maaşı 2.5 milyon Euro'ya çıkarılacak.
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Beşiktaş'ın 10 numaralı bölgeye Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic içinse sezon sonunu bekleyecek. Sırp yıldızdan umutlu olan yönetim, yine de satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu ismin takıma vereceği katkıya bakacak.

Beşiktaş'ın 10 numaralı bölgeye Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic içinse sezon sonunu bekleyecek. Sırp yıldızdan umutlu olan yönetim, yine de satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu ismin takıma vereceği katkıya bakacak.
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Yönetim, Babel gibi takıma büyük katkı sağlayan Pepe (35) ve Adriano (33) ile de devam kararı aldı.

Yönetim, Babel gibi takıma büyük katkı sağlayan Pepe (35) ve Adriano (33) ile de devam kararı aldı.
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Pepe'ye 1+1 yıllık, Adriano'ya iki senelik kontrat önerilecek.

Pepe'ye 1+1 yıllık, Adriano'ya iki senelik kontrat önerilecek.
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Takımın emektarları haline gelen 35'lik Atiba ve 34'lük Tolga Zengin ile de sezon sonu 1 yıllık kontrat uzatılabilir.

Takımın emektarları haline gelen 35'lik Atiba ve 34'lük Tolga Zengin ile de sezon sonu 1 yıllık kontrat uzatılabilir.
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Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Gökhan Töre'nin ise bu sezon son şansı.

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Gökhan Töre'nin ise bu sezon son şansı.
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Takımda istenmeyen adam ilan edilen Mustafa Pektemek kesinlikle yollanacak. Altyapıdan çıkan 18 yaşındaki Mertcan Açıkgöz'ün ise sürpriz olmazsa sözleşmesi yenilenmeyecek. (FOTOMAÇ)

Takımda istenmeyen adam ilan edilen Mustafa Pektemek kesinlikle yollanacak. Altyapıdan çıkan 18 yaşındaki Mertcan Açıkgöz'ün ise sürpriz olmazsa sözleşmesi yenilenmeyecek. (FOTOMAÇ)
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Beşiktaş Spor Toto Süper Lig babel

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