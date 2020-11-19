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Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.11.2020 14:16 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

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Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: İHA

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