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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz koşulara başladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.09.2019 16:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Burak Yılmaz koşulara başlarken, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup salonda çalıştı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz koşulara başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Abdullah Avcı'nın kısa konuşmasının ardından koşu ile başlayan antrenmanda futbolcular çabukluk çalışmaları yaptı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Burak Yılmaz, saha çalışmalarına başladı. Tecrübeli golcü, salonda yaptığı antrenmanın ardından takımdan ayrı koştu. Sakatlıkları bulunan Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup da takımdan ayrı salonda çalıştı.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.

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