Beşiktaş'ta Hırvat stoper Domagoj Vida isyan çıkarttı

3 milyon Euro'luk maaşıyla Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcusu olan Vida'nın eşi İvana'ya aldığı lüks otomobil, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Lüks hediye taraftarları kızdırdı

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, 2-1'lik Antalyaspor yenilgisinde başrol oynamıştı.

Yaptığı hatalarla maça damga vuran Vida, taraftarı çılgına çevirmişti.

Hırvat oyuncunun eşi Ivana Vida ise yaptığı son paylaşımla bu tepkiyi katladı.

Ivana, Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcularından biri olan eşinin kendisine aldığı lüks cipin görüntüsünü paylaştı.

Hırvat stoperin hediyesinin fiyatı 2,5 ila 4 milyon TL arasında değişiyor. Kırmızı fiyonkla sarılmış arabanın önünde poz veren İvana, bu kareyi Instagram'da yayınladı.

'Bırakmam Seni' sloganıyla bir yardım kampanyası başlatan Beşiktaş yönetimi, şu ana kadar toplam 201 bin SMS atıldığını açıklamıştı.

Vida'ya tepki gösteren siyah beyazlı taraftarlar, "Gariban taraftar attıkları SMS'lerle kulüp için 4 milyon TL toplamış. Takımın stoperi Vida, eşine bu hafta 2.5 milyon TL değerinde bir araba hediye etmiş. SMS atmaya devam!" şeklinde mesajlar paylaştı.