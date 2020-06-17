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Beşiktaş'ta Hırvat stoper Domagoj Vida isyan çıkarttı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.06.2020 12:26 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle pek çok futbol kulübü ekonomik anlamda zorluğa girmiş ve kendi çözüm yöntemlerini üretmişti. Bunlardan biri Beşiktaş'tı. 'Bırakmam Seni' kampanyasıyla bağış toplayan Beşiktaş yönetimi, 201 bin SMS atıldığını açıklamıştı. Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcusu olan Domagoj Vida'nın eşi Ivana'ya aldığı lüks hediye siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı. Kartal'da astronomik maaşıyla dikkat çeken stoperin bu tavrı tartışma konusu oldu.

3 milyon Euro'luk maaşıyla Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcusu olan Vida'nın eşi İvana'ya aldığı lüks otomobil, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Lüks hediye taraftarları kızdırdı

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, 2-1'lik Antalyaspor yenilgisinde başrol oynamıştı.
Yaptığı hatalarla maça damga vuran Vida, taraftarı çılgına çevirmişti.
Hırvat oyuncunun eşi Ivana Vida ise yaptığı son paylaşımla bu tepkiyi katladı.
Ivana, Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcularından biri olan eşinin kendisine aldığı lüks cipin görüntüsünü paylaştı.
Hırvat stoperin hediyesinin fiyatı 2,5 ila 4 milyon TL arasında değişiyor. Kırmızı fiyonkla sarılmış arabanın önünde poz veren İvana, bu kareyi Instagram'da yayınladı.
'Bırakmam Seni' sloganıyla bir yardım kampanyası başlatan Beşiktaş yönetimi, şu ana kadar toplam 201 bin SMS atıldığını açıklamıştı.
Vida'ya tepki gösteren siyah beyazlı taraftarlar, "Gariban taraftar attıkları SMS'lerle kulüp için 4 milyon TL toplamış. Takımın stoperi Vida, eşine bu hafta 2.5 milyon TL değerinde bir araba hediye etmiş. SMS atmaya devam!" şeklinde mesajlar paylaştı.
Beşiktaşlı taraftarlar kampanyanın yanı sıra, oyuncu maaşlarının da aşağı çekilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak Beşiktaş'ta Vida başta olmak üzere bazı futbolcuların indirime yanaşmadığı belirtilmişti.
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