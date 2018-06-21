Beşiktaş'ta İlhan Mansız bombası

Beşiktaş’ta taşlar yerine oturmaya başlıyor…

Fikret Orman kararını verdi

1 / 6 Siyah-Beyazlı yöneticiler özellikle yeni sezonda teknik direktör Şenol Güneş'in yükünü hafifletmek için yardımcılarını güçlü isimlerden oluşturmak istiyorlar.

2 / 6 Habertürk’ün haberine göre bu konuyla da bizzat başkan Fikret Orman ilgileniyor.

3 / 6 Başkan Orman'ın öncelikli hedefi, uzun yıllar Real Madrid'de forma giydikten sonra Siyah-Beyazlı takımda da top koşturan Guti. Fikret Orman, Guti ile yaptığı görüşmeler sonrasında prensip anlamasına varınca önemli bir mesafe kaydedilmiş oldu.

4 / 6 Ancak Orman bununla da yetinmeyip yine Beşiktaş'ı iyi tanıyan bir ismi daha teknik kadroya katmaya hazırlanıyor.

5 / 6 Başkan Fikret Orman'ın, oynadığı dönem de taraftarın çok sevdiği İlhan Mansız'ı da Guti ile beraber göreve getireceği öğrenildi.