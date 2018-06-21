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Beşiktaş'ta İlhan Mansız bombası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

Teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcısı olarak Guti ile prensip anlaşmasına varan başkan Fikret Orman, onun yanına da İlhan Mansız’ı getirmenin yollarını arıyor.

Beşiktaş’ta taşlar yerine oturmaya başlıyor…

Fikret Orman kararını verdi

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Siyah-Beyazlı yöneticiler özellikle yeni sezonda teknik direktör Şenol Güneş'in yükünü hafifletmek için yardımcılarını güçlü isimlerden oluşturmak istiyorlar.

Siyah-Beyazlı yöneticiler özellikle yeni sezonda teknik direktör Şenol Güneş'in yükünü hafifletmek için yardımcılarını güçlü isimlerden oluşturmak istiyorlar.
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Habertürk’ün haberine göre bu konuyla da bizzat başkan Fikret Orman ilgileniyor.

Habertürk’ün haberine göre bu konuyla da bizzat başkan Fikret Orman ilgileniyor.
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Başkan Orman'ın öncelikli hedefi, uzun yıllar Real Madrid'de forma giydikten sonra Siyah-Beyazlı takımda da top koşturan Guti. Fikret Orman, Guti ile yaptığı görüşmeler sonrasında prensip anlamasına varınca önemli bir mesafe kaydedilmiş oldu.

Başkan Orman'ın öncelikli hedefi, uzun yıllar Real Madrid'de forma giydikten sonra Siyah-Beyazlı takımda da top koşturan Guti. Fikret Orman, Guti ile yaptığı görüşmeler sonrasında prensip anlamasına varınca önemli bir mesafe kaydedilmiş oldu.
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Ancak Orman bununla da yetinmeyip yine Beşiktaş'ı iyi tanıyan bir ismi daha teknik kadroya katmaya hazırlanıyor.

Ancak Orman bununla da yetinmeyip yine Beşiktaş'ı iyi tanıyan bir ismi daha teknik kadroya katmaya hazırlanıyor.
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Başkan Fikret Orman'ın, oynadığı dönem de taraftarın çok sevdiği İlhan Mansız'ı da Guti ile beraber göreve getireceği öğrenildi.

Başkan Fikret Orman'ın, oynadığı dönem de taraftarın çok sevdiği İlhan Mansız'ı da Guti ile beraber göreve getireceği öğrenildi.
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Guti'yi Güneş'in ilk yardımcısı yapmak isteyen Başkan Orman'ın Mansız'ı da hem takımım ağabeyi konumuna getireceği hem de son aşamaya kalan transferleri izlemesi için görevlendireceği belirtildi.

Guti'yi Güneş'in ilk yardımcısı yapmak isteyen Başkan Orman'ın Mansız'ı da hem takımım ağabeyi konumuna getireceği hem de son aşamaya kalan transferleri izlemesi için görevlendireceği belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş guti ilhan mansız

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ilhan mansız takımın içine eder bilmiş bilmiş konuşarak
guti realle 2 sene antlasma imzladi siz neyin kafasindasiniz ? mantarli kek mi yediniz yoksa ?
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